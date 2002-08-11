|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|14
|2
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|02.11.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|26.10.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|28.09.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|21.09.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:4
|Торпедо (Москва)
|11.09.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|31.08.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|24.08.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.08.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|11.08.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Спартак (Москва)
|03.08.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Сокол (Саратов)
|29.07.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Уралан (Элиста)
|23.07.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Сокол (Саратов)