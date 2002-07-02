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    Никола Дамьянац - статистика

    Имя Никола
    Отчество .
    Фамилия Дамьянац
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 октября 1971 (51 год)
    Рост 190
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:3 Динамо (Москва)
    02.07.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Сатурн (Раменское)
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