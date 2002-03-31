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    Норберт Нитцэ - статистика

    Имя Норберт
    Отчество Сорин
    Фамилия Нитцэ
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1972 (51 год)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2002 1' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Уралан (Элиста)
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