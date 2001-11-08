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    Игор Стаменовски - статистика

    Имя Игор
    Отчество .
    Фамилия Стаменовски
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Спартак (Москва)
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