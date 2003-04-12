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    Алексей Трипутень - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Трипутень
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Металлург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 1:2 Шинник (Ярославль)
    12.04.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:2 Торпедо-Металлург (Москва)
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