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    Вячеслав Звягин - статистика

    Имя Вячеслав
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Звягин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 февраля 1971 (52 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 Сокол (Саратов)
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