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    Давид Хмелидзе - статистика

    Имя Давид
    Отчество Мурманович
    Фамилия Хмелидзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 апреля 1979 (43 года)
    Рост 195
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:2 Анжи (Махачкала)
    09.10.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:2 Торпедо (Москва)
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