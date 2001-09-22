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    Евгений Овсянников - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Владимирович
    Фамилия Овсянников
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 марта 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Динамо (Москва) 6:2 Факел (Воронеж)
    22.09.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 3:1 Факел (Воронеж)
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