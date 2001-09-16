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    Андрей Дудник - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Дудник
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 мая 1981 (41 год)
    Рост 174
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
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