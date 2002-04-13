|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-ЗИЛ
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|11.08.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|24.07.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|16.07.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:2
|Уралан (Элиста)
|03.07.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Спартак (Москва)
|08.05.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.05.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)
|28.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|21.04.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.04.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|23.03.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|17.03.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|13.03.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|09.03.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)