|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|12
|1
|0
|3
|0
|Торпедо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|23.10.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|24.09.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|18.09.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|11.09.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|27.08.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:2
|Ахмат (Грозный)
|21.08.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|06.08.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Динамо (Москва)
|30.07.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|23.07.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:2
|Сатурн (Раменское)
|17.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|09.07.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|25.06.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|30.04.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)