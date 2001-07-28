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    Кабир Смаич - статистика

    Имя Кабир
    Отчество .
    Фамилия Смаич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1977 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    28.07.2001 1' -90' Сокол (Саратов) 0:2 Сатурн (Раменское)
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