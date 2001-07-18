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    Муанза Мутеба - статистика

    Имя Муанза
    Отчество Морис Педро
    Фамилия Мутеба
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1980 (42 года)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:2 Факел (Воронеж)
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