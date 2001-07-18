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    Б. Павич - статистика

    Имя Б.
    Отчество .
    Фамилия Павич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 декабря 1973 (49 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Ротор (Волгоград)
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