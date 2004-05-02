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    Принс Амоако - статистика

    Имя Принс
    Отчество .
    Фамилия Амоако
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 ноября 1973 (49 лет)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 ФК Москва (Москва)
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