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    Рамиль Харисов - статистика

    Имя Рамиль
    Отчество Хависович
    Фамилия Харисов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 мая 1977 (45 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Ротор (Волгоград)
    11.07.2001 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
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