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    Илгар Абдурахманов - статистика

    Имя Илгар
    Отчество Шаирович
    Фамилия Абдурахманов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1979 (43 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:2 Факел (Воронеж)
    30.06.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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