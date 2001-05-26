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    Сергей Зазуля - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Зазуля
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1977 (46 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Сокол (Саратов)
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