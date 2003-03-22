|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Металлург
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.06.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|24.05.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|17.05.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|04.05.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.04.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|22.03.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)