Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никола Гошевски - статистика

    Имя Никола
    Отчество .
    Фамилия Гошевски
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1979 (43 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:2 Спартак (Москва)
    05.05.2001 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    • Читайте нас: 
    11