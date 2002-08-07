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    Сергей Иванов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Иванов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Торпедо (Москва)
    07.08.2002 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Анжи (Махачкала)
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