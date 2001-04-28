|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|12
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|25.08.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:4
|Сатурн (Раменское)
|19.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|11.08.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.08.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|27.07.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.07.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|26.05.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|18.04.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|14.04.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак (Москва)