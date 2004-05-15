|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|15
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Рубин (Казань)
|16.10.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|19.09.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|29.08.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|22.08.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.08.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|07.08.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|07.07.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|22.05.2004
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|15.05.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|17.04.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|28.03.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|21.03.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|15.03.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Шинник (Ярославль)