|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-ЗИЛ
|6
|0
|0
|1
|0
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|22.09.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|16.09.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|24.08.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|19.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|11.08.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|06.04.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)