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    Алексей Жданов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Жданов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 апреля 1980 (42 года)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2001 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
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