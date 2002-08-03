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    Дмитрий Бугаков - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Бугаков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июня 1979 (43 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 25 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 1:3 Шинник (Ярославль)
    10.11.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Сокол (Саратов)
    26.10.2002 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Сокол (Саратов)
    06.10.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 3:1 Ротор (Волгоград)
    21.09.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:4 Торпедо (Москва)
    11.09.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Сокол (Саратов)
    31.08.2002 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Сокол (Саратов)
    18.08.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 2:0 Сокол (Саратов)
    11.08.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 2:2 Спартак (Москва)
    03.08.2002 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:2 Сокол (Саратов)
    29.07.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 2:0 Уралан (Элиста)
    09.07.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Сокол (Саратов)
    02.07.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Сатурн (Раменское)
    13.05.2002 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Сокол (Саратов)
    08.05.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:1 Динамо (Москва)
    04.05.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Сокол (Саратов)
    20.04.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.04.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Сокол (Саратов)
    07.04.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    30.03.2002 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Сокол (Саратов)
    23.03.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 1:0 Анжи (Махачкала)
    17.03.2002 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Сокол (Саратов)
    13.03.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:1 ЦСКА (Москва)
    09.03.2002 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Сокол (Саратов)
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