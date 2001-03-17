|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|11.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|28.04.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.04.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо (Москва)
|14.04.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.04.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.03.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)