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    Роландас Джяукштас - статистика

    Имя Роландас
    Отчество .
    Фамилия Джяукштас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1978 (44 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2007 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Сатурн (Раменское)
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