|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|11.08.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.08.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|22.07.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.07.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|11.07.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.06.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|05.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|28.04.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|07.04.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|31.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|17.03.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)