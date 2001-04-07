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    Руслан Уразбахтин - статистика

    Имя Руслан
    Отчество Балтиев
    Фамилия Уразбахтин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 ноября 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    11.08.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.08.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Ротор (Волгоград)
    22.07.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.07.2001 1' -90' Сокол (Саратов) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    11.07.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    30.06.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    05.05.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    28.04.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 ЦСКА (Москва)
    07.04.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    31.03.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Сокол (Саратов)
    17.03.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    10.03.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (Москва)
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