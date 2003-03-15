|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (Москва)
|25.05.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.05.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|10.05.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|04.05.2003
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.03.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|15.03.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)