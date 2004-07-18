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    Виталий Самойлов - статистика

    Имя Виталий
    Отчество Олегович
    Фамилия Самойлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1975 (48 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 ФК Москва (Москва)
    18.07.2004 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ротор (Волгоград)
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