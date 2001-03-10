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    Игорь Палачев - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Васильевич
    Фамилия Палачев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 октября 1973 (49 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 ЦСКА (Москва)
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