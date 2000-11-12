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    Сергей Гурченков - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Сергей
    Фамилия Гурченков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:2 Спартак (Москва)
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