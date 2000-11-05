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    Федов Усов - статистика

    Имя Федов
    Отчество Вениаминович
    Фамилия Усов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Ротор (Волгоград)
    05.11.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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