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    Алексей Лазарев - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Лазарев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 1981 (41 год)
    Рост 173
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2001 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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