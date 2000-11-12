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    Денис Вальдес Перес - статистика

    Имя Денис
    Отчество Умбертович
    Фамилия Вальдес Перес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 февраля 1979 (44 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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