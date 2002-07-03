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    Алексей Шерстнев - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Шерстнев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1975 (47 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-ЗИЛ 21 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2002 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    07.10.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Анжи (Махачкала)
    24.08.2002 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    18.08.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 2:0 Сокол (Саратов)
    11.08.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:0 Сатурн (Раменское)
    03.08.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    24.07.2002 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    16.07.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 2:2 Уралан (Элиста)
    09.07.2002 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:2 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    03.07.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 Спартак (Москва)
    08.05.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.05.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 Динамо (Москва)
    28.04.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    21.04.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    13.04.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    07.04.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 Локомотив (Москва)
    30.03.2002 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    23.03.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 Ротор (Волгоград)
    17.03.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    13.03.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 2:1 Торпедо (Москва)
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