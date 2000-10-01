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    Юрай Довичович - статистика

    Имя Юрай
    Отчество .
    Фамилия Довичович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 1980 (42 года)
    Рост 184
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.10.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Локомотив (Москва)
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