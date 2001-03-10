|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.06.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.06.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.06.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|26.05.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|12.05.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|05.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|31.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|10.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)