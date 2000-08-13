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    Георгий Давитнидзе - статистика

    Имя Георгий
    Отчество .
    Фамилия Давитнидзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 0:1 Динамо (Москва)
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