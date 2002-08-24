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    Дмитрий Огородник - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Борисович
    Фамилия Огородник
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    24.08.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
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