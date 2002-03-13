|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|5
|1
|0
|1
|0
|Сокол
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:4
|Торпедо (Москва)
|11.08.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Спартак (Москва)
|03.08.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Сокол (Саратов)
|29.07.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Уралан (Элиста)
|10.07.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|08.05.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.03.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|13.03.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Ротор (Волгоград)