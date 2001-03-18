|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.05.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.05.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:5
|Торпедо (Москва)
|12.05.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.05.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Динамо (Москва)
|28.04.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|31.03.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.03.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Спартак (Москва)
|10.03.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|ЦСКА (Москва)