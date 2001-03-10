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    Асхат Кадыркулов - статистика

    Имя Асхат
    Отчество Джетпишбекович
    Фамилия Кадыркулов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 1974 (48 лет)
    Рост 179
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Крылья Советов (Самара)
    10.03.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 ЦСКА (Москва)
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