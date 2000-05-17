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    Евгений Пчелинцев - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Пчелинцев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 1976 (46 лет)
    Рост 176
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    17.05.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:1 Уралан (Элиста)
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