|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|16
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|14.10.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Рубин (Казань)
|02.10.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|28.08.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|20.08.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Рубин (Казань)
|05.08.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|26.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|19.07.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Рубин (Казань)
|12.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|07.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Томь (Томск)
|14.05.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (Казань)
|29.04.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|23.04.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:4
|Рубин (Казань)
|16.04.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Спартак (Москва)
|09.04.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:1
|Рубин (Казань)
|02.04.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Луч (Владивосток)