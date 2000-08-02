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    Сергей Пупонов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Федорович
    Фамилия Пупонов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Сатурн (Раменское)
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