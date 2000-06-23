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    Римантас Жвингилас - статистика

    Имя Римантас
    Отчество .
    Фамилия Жвингилас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 сентября 1973 (49 лет)
    Рост 172
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 21 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    23.09.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 0:3 Торпедо (Москва)
    19.08.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.08.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Торпедо (Москва)
    22.07.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Торпедо (Москва)
    14.07.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    08.07.2000 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:1 Торпедо (Москва)
    04.07.2000 1' -90' Спартак (Москва) 4:2 Торпедо (Москва)
    27.06.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Ротор (Волгоград)
    23.06.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Торпедо (Москва)
    18.06.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 0:3 Спартак (Москва)
    12.06.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Торпедо (Москва)
    08.06.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    26.05.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 2:3 Торпедо (Москва)
    13.05.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    07.05.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.05.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Торпедо (Москва)
    29.04.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Торпедо (Москва)
    22.04.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Торпедо (Москва)
    15.04.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
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