Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милан Йович - статистика

    Имя Милан
    Отчество .
    Фамилия Йович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 октября 1975 (47 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 24 0 0 9 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.10.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Уралан (Элиста)
    05.10.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    27.09.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:3 Торпедо-Металлург (Москва)
    21.09.2003 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Сатурн (Раменское)
    31.08.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    23.08.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Сатурн (Раменское)
    26.07.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:2 Спартак (Москва)
    19.07.2003 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Сатурн (Раменское)
    13.07.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Динамо (Москва)
    23.06.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Рубин (Казань)
    19.06.2003 1' -90' Спартак (Москва) 0:1 Сатурн (Раменское)
    11.06.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 4:1 Ротор (Волгоград)
    31.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Локомотив (Москва)
    25.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    17.05.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Сатурн (Раменское)
    09.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 ЦСКА (Москва)
    04.05.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Сатурн (Раменское)
    23.04.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    19.04.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 2:3 Сатурн (Раменское)
    12.04.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Шинник (Ярославль)
    06.04.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 0:0 Сатурн (Раменское)
    23.03.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Торпедо (Москва)
    • Читайте нас: 
    11