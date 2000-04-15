|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|21.10.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.10.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|27.06.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|22.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|30.04.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|15.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)